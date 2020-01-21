غسان عطا الله: الحملة على باسيل ضرب جديد للمؤسسات

اشار وزير الدولة لشؤون المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غسان عطا الله الى ان "الحملة على وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل هي ضرب جديد للمؤسسات، فمن التهجم على الرئاسة الأولى والاعتداءات على القوى الأمنية، يتم استهداف الذي زار اللبنانيين في كل زاوية في العالم وما من محفل دولي وعربي، الا وكان له فيه موقع وموقف".
واعتبر عطالله ان "نية الوصول الى الفوضى واضحة لكن المخطط سيسقط". اضاف في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا "جبران باسيل يمثلني".
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