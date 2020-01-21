نشر "مدير مركز الارتكاز الإعلامي" ​سالم زهران​ مقطع ​فيديو​ على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ مقطع فيديو يظهر سوء التصميم والتنفيذ لشبكة ​الصرف الصحي​ في ​الروشة​. وأرفق زهران الفيديو بتصريح له، أكد فيه أن "ما حصل اليوم في الروشة حلقة جديدة من سوء التصميم والتنفيذ لشبكة الصرف الصحي الذي سبق وتقدمنا بملف كامل عنها أمام ​القضاء​ الذي كشف التحقيق عن 14 مرتكب من متعهدين واستشاريين، فضلاً عن ​مجلس الإنماء والإعمار​"، متسائلاً "متى يبصر القرار النور ويدخل المرتكبون ​السجن​؟ ويسترجع مليار ​دولار​ الهدر؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر سالم زهران عن سوء تنفيذ شبكة الصرف الصحي بالروشة: متى يدخل المرتكبون السجون؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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