أمام مطلب مجانية العلاج لفائدة مرضى السرطان.. وزير الصحة: عن أي مجانية نتحدث؟.. إنه يثقل كاهل المنظومة الصحية

أمام مطلب مجانية العلاج لفائدة مرضى السرطان بجميع فئاتهم، أفاد وزير الصحة، خالد آيت طالب، اليوم الاثنين، بأن “المطلوب بالنسبة لهؤلاء المرضى ليس مجانية العلاج، بل التغطية الصحية الشاملة”.

وأضاف خالد آيت الطالب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أنه “عندما نتحدث عن مجانية العلاج لمرضى السرطان، يجب أن نحدد عن أي مجانية نتحدث، هل مجانية الأدوية أم التحاليل أم الأشعة أم العمليات الجراحية؟”، مشيرا إلى ” أن ذلك يثقل داخل المنظومة الصحية”.

وأورد المسؤول الحكومي أن “داء السرطان يعرف تطوراً كبيراً، وإذا قامت وزارة الصحة بأي بروتوكول اليوم، قد تظهر مستجدات أخرى مع الوقت”.

ويرى وزير الصحة انه “يتعين إدماج الأدوية في التغطية الصحية الشاملة، والبحث عن طريقة تعوض فيها أدوية السرطان التي لا تدخل في التغطية الصحية”.

ويشار إلى أن الآلاف من المغاربة وقعوا على عريضة يرتقب توجيهها إلى الحكومة في الأيام القليلة المقبلة لمطالبتها بالتكفل بجميع مصاريف علاج مرضى السرطان عبر إحداث صندوق لدعم هذه الشريحة.