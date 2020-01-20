“تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية حنان “بنت الملاح

أجلت محكمة الاستئناف، اليوم الاثنين، ملف متابعة المتهمين في قضية مقتل حنان “بنت الملاح”، إلى 10 فبراير المقبل، بهدفالاستماع للمتهمين العشرة، ثم إلى هيئة الدفاع من الطرفين.

والتمس دفاع الطرف المدني من هيأة الحكم إحضار الفيديو الذي يوثق للواقعة وعرضه علنيا في الجلسة المقبلة. ونفى المتهم الرئيسي أن يكون قد قام بجريمة القتل بشكل واعي أو مع سبق الإصرار، حيث أكد أن ما قام به كان تحت تأثير المخدرات والأقراص الهلوسة.

وحاول كل المتهمين الآخرين التملص من جريمة المشاركة في القتل العمد، خصوصا مصور الفيديو الذي أكد أن تصويره للفيديو كان بنية التبليغ عن المجرم الرئيسي في مخفر الشرطة، وليس بغرض التشهير.

من جهة أخرى تقدم دفاع المتهمين الأربعة في نفس القضية بملتمس لإحضار شاهد عيان على الواقعة، يثبت عدم تورط موكليه في الجريمة المذكورة.

تجدر الإشارة أن المتهم الرئيسي في قضية “حنان بنت الملاح” يتابع بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار واستعمال وسائل التعذيب والاحتجاز وهتك العرض باستعمال العنف، بينما يتابع باقي المتهمين “بالمشاركة في القتل العمد وعدم التبليغ عن جريمة مع العلم بوقوعها، إضافة التشهير بالضحية”.