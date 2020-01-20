كاسينغو يقلب الطاولة على آسفي ويمنح الوداد صدارة البطولة الاحترافية

قاد الكونغولي كازادي كاسينغو، فريقه الوداد الرياضي مساء اليوم الاثنين، إلى قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين لواحد، في المباراة المؤجلة عن الأسبوع الثاني عشر من البطولة الوطنية الاحترافية، والتي جمعت الفريق البيضاوي بمضيفه أولمبيك آسفي.

وأنهى “القرش” المسفيوي الجولة الأولى من المباراة التي احتضنها ملعب المسيرة بآسفي، وقادها الحكم عبد العزيز لمسلك متقدما بهدف دون رد، أحرزه أيوب الگعداوي في الدقيقة 33.

وتمكن الفريق الأحمر خلال الشوط الثاني وتحديدا عند الدقيقة 54 من إدراك التعادل عن طريق كاسينغو، وبينما كانت المباراة تسير نحو نهايتها بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، ظهر المحترف الكونغولي في الدقيقة 88، وأحرز هدفه الشخصي الثاني ولفريقه في اللقاء، قبل أن تعلن صافرة لمسلك عن نهاية المواجهة بفوز الوداد بهدفين مقابل هدف واحد.

ومكن هذا الفوز، الفريق الأحمر من الانفراد بصدارة البطولة برصيد 29 نقطة، متقدما بفارق نقطة عن نهضة بركان، المتصدر السابق، والذي تعادل بهدفين في كل شبكة أمس الأحد، مع ضيفه الرجاء الرياضي.

أمام أولمبيك آسفي، تجمدت نقاطه عند النقطة 13 في المركز الثالث عشر، بعدما تلقى هزيمته الثالثة هذا الموسم، علما أن الفريق في جعبته مباراة ناقصة.