كأس العرب للشباب.. “أشبال الأطلس” في المجموعة الثانية

أسفرت قرعة كأس العرب للمنتخب الشباب، التي تم سحبها، اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات البحرين، وقطر، وجيبوتي.

وضمت المجموعة الأولى، تونس، والعراق، وموريتانيا، ثم الكويت، بينما تشكلت ثالث المجموعات من السعودية، وفلسطين، والجزائر، ومصر.

أما المجموعة الرابعة والأخيرة في هذه الكأس العربية، شهدت تواجد منتخبات الإمارات، وجزر القمر، ثم السودان، وليبيا.

وتقام مباريات مجموعة “أشبال الأطلس”، والمجموعة الرابعة، بملعبي الرياض، والأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، على أن تحتضن مدينة الخبر بملعب الأمير سعود بن جلوي مواجهات المجموعة الأولى، بينما يستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام، لقاءات المجموعة الثالثة.

وتجرى منافسات كأس العرب للشباب، خلال الفترة ما بين 17 فبراير المقبل، إلى 5 مارس المقبل، علما أن مرحلة المجموعات ستقام بين 17 فبراير المقبل حتى 24 من الشهر نفسه، بينما تُلعب مباريات ربع النهائي في 27 و28 فبراير، على أن يكون المربع الذهبي يوم 2 مارس، ثم المشهد الختامي للكأس في الخامس من الشهر ذاته.