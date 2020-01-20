مصريون تظاهروا في لندن احتجاجًا على زيارة السيسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - احتجّ مصريون في العاصمة لندن، اليوم الإثنين، على زيارة الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي لقمة الاستثمار البريطانيّة الأفريقيّة، بدعوة من رئيس وزراء المملكة بوريس جونسون.

ودعا إلى المظاهرة المجلس الثوري المصري وهو تجمع مصري معارض للنظام في الخارج، حيث احتشد المتظاهرون أمام الفندق الذي تعقد فيه القمة، حاملين لافتات ومرددين هتافين مناهضة للسيسي وجونسون.

أوضحت رئيسة المجلس مها عزام، أن "كافة المصريين الأحرار اجتمعوا اليوم من أجل الاحتجاج على وجود السيسي هنا".

(الأناضول)

وقالت إن "السيسي قاتل، فقد قتل المصريين الأبرياء"، مشيرة إلى أنهم تقدموا بطلب لاعتقاله "بتهمة التعذيب".

وتطرقت عزام إلى توثيق "غرف العدل الدولية" في بريطانيا (غيرنيكا 37)، التعذيب الذي تعرض له الراحل محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب خلال فترة سجنه في مصر، وأضافت أنه "تمت ممارسة هذا التعذيب بعلم السيسي، ووفقًا للقانون الدولي يمكن اعتقاله في هذا البلد".

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وبينما قال خبراء أمميون، في بيان مشترك، آنذاك، إن مرسي "تم احتجازه في ظروف لا يمكن وصفها إلا بالوحشية" في مجمع سجن طرة جنوبي القاهرة، مرجحين أن تكون هذه الظروف "أدت مباشرة إلى وفاته"، تنفي السلطات المصرية ذلك، وتقول إنها تقدم الرعاية الصحية لكافة السجناء دون تمييز.

(الأناضول)

و"غيرنيكا 37"، كما تعرف نفسها على موقعها الإلكتروني، هي مكتب من المحامين المؤهلين للمرافعة في المحاكم والمختصين في القانون الدولي.

ولفتت عزام إلى أن الشرطة البريطانية لن تعتقل السيسي مبررة ذلك بـ"وجود حصانة دبلوماسية يتمتع بها"، مؤكدًةً، "حتى لو أنه نجا اليوم بسبب حصانته الدبلوماسية، لكن سنبقى نلاحق هذا القاتل في المحاكم الدولية والمصرية".

ولم يصدر رد على الفور من السلطات المصرية على ما ورد في شكوى "غيرنيكا 37". وحسب مراقبين، من غير المرجح أن تستجيب شرطة لندن للشكوى بحق السيسي، نظرًا للحصانة التي يتمتع بها، وكما يظهر تعاملها في وقت سابق مع شكاوى مماثلة تم رفعها ضد زعماء دول ومسؤولين أجانب كبار. واعتبرت عزام دعوة السيسي للقمة في بريطانيا "خطأ فادحًا".

(الأناضول)

وبدوره، أشار المتظاهر محمد سعيد، أنهم اجتمعوا اليوم للقول للسيسي أنه ليس رئيس دولتهم، مخاطبًا السيسي بالقول، "انقلبت على أول رئيس دولة منتخب ديمقراطيًا، وقتلته، وعذبت الآلاف وسجنتهم".