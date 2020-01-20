شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 وإصابة 25 في انفجار قنبلة بحفل زفاف في السودان والان مع التفاصيل

الإثنين 20 يناير 2020 التفجير Advertisements لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 70 آخرون بينهم أطفال بإصابات مختلفة إثر حادث انفجار قتبلة يدوية في حفل زفاف بمنطقة ”الشقلة“ بضاحية الحاج يوسف في شرقي العاصمة الخرطوم.

وتعود تفاصيل الحادث بأن القى شخص قنبلة يدوية داخل صيوان مناسبة زواج ما أسفر عن مقتل 7 وإصابة العشرات. وقال مصدر طبي، إن مستشفى ”البان جديد“، في منطقة ”الشيخ يوسف“، استقبل 7 قتلى، فيما يتلقى حوالي 70 جريحًا العلاج في عدة مستشفيات.

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