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شكرا لقرائتكم خبر عن رفض أوراق 90 بالمئة من مرشحي الإصلاحيين في الانتخابات البرلمانية الايرانية والان مع التفاصيل
الإثنين 20 يناير 2020
البرلمان الايراني
رفض مجلس صيانة الدستور في إيران أوراق ترشح 90 بالمائة من الإصلاحيين، للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها الشهر المقبل.
جاء ذلك على لسان نائب رئيس حزب ”المشورة الإصلاحي“ حميد صابريان، حسبما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إسنا“.
وقال صابريان، اليوم الإثنين، إن ”المجلس رفض ترشيحات 90 بالمئة من الإصلاحيين، المحافظون سيتنافسون مع بعضهم في الانتخابات المقبلة“.
أضاف أن ”رفض المجلس لترشيحات الإصلاحيين سيؤثر سلبا على نسبة المشاركة في الانتخابات“. مردفا: ”لن تكون هناك منافسة في الانتخابات“.
وتابع: ”البلاد تمر بمرحلة صعبة وتحتاج إلى وحدة الصف، مجلس صيانة الدستور لم يقم بدوره في هذه المرحلة“.
وتشهد إيران، في 21 فبراير/ شباط المقبل، إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات العامة، في ظل رفض مجلس صيانة الدستور ترشيحات أسماء بارزة من التيار الإصلاحي.
ويتعرض المجلس المؤلف من 12 عضوا يعرفون بقربهم من المحافظين، للكثير من الانتقادات؛ جراء رفضه ترشيحات الإصلاحيين للانتخابات التي تجري كل 4 سنوات.
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