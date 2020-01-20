نشطاء مسلحين يشاركون في تجمع مؤيد للأسلحة في فرجينيا الأمريكية

الإثنين 20 يناير 2020

مظاهرات فرجينيا

تجمع آلاف النشطاء المسلحين من شتى أنحاء الولايات المتحدة أمام مبنى الكونغرس بولاية فرجينيا، اليوم الاثنين، للاحتجاج على قيود جديدة اقترح أعضاء الكونغرس بالولاية فرضها على حيازة السلاح.



ويرى أنصار تشديد القيود على الأسلحة، أن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس في ولاية فرجينيا لأول مرة منذ جيل بناء على وعود انتخابية بتشديد شروط الحصول على الأسلحة، يعتبر نموذجا يحتذى به في الولايات الأخرى المؤيدة لحمل السلاح.

بينما يرى الناشطون المشاركون في التجمع، أن فرجينيا تقضي على حقهم الدستوري في حيازة الأسلحة وتعهدوا بأن تساعد فعالية، اليوم الإثنين المواطنين على فهم مدى السرعة، التي يمكن أن يفقدوا فيها القدرة على حمل السلاح، بناء على من يفوز في صندوق الاقتراع.

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وقال الناشطون إنهم يعتزمون أن يكون احتجاجهم سلميا، لكن جرى تشديد الإجراءات الأمنية في ظل وجود كثيف لقوات الشرطة، وعلى من يريدون دخول ساحة مبنى كونغرس الولاية اليوم الاثنين، المرور عبر مدخل واحد يتم عنده تفتيشهم وتسليم أسلحتهم.

وتصاعد التوتر الأسبوع الماضي، بعدما اعتقل مكتب التحقيقات الاتحادي 3 يشتبه بأنهم أعضاء في مجموعة صغيرة للنازيين الجدد، تقول السلطات إنها تأمل في بدء حرب عرقية من خلال القيام بأعمال عنف أثناء تجمع اليوم.

وتعهد حاكم ولاية فرجينيا الديمقراطي ”رالف نورثام“ بتقديم قوانين جديدة للحد من الأسلحة ويدعم حاليا حزمة من 8 قوانين تتضمن إجراء مراجعة شاملة لصحيفة الحالة الجنائية لحائزي الأسلحة وحظر حيازة البنادق وأن يقتصر شراء المسدسات على مسدس واحد شهريا.

وأشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتيل أزمة يوم الجمعة الماضي، عندما قال إن الدستور الأمريكي يتعرض لهجوم في فرجينيا، حيث مُني بخسارة مدوية أمام منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في الانتخاب الرئاسية عام 2016.