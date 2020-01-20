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شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد يعين إلياس الفخفاخ رئيسا للحكومة التونسية والان مع التفاصيل
الإثنين 20 يناير 2020
الرئيس التونسي
قالت وسائل إعلام تونسية، إن الرئيس قيس سعيد عين وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ رئيساً للحكومة.
ونقل موقع إذاعة "موزاييك" التونسية عن مصدر قالت إنه "مطلع" أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كلّف إلياس فخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة وقد يلتقيه في غضون هذه اللحظات لتكليفه رسميا. والفخفاخ هو مرشح عدد من الأحزاب من بينها ''تحيا تونس'' ويحظى بدعم التيار الديمقراطي.
ولرئيس الحكومة المكلف 30 يوما للإعلان عن تشكيلة حكومته حسب الفصل 89 من الدستور بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان.
وإلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلف من مواليد سنة 1972 في تونس، وحاصل على شهادة في الهندسة من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، وماجستير فـي الدراسات الهندسية المعمقة مـن مدرسة "INSA" بليون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "Essonne" بباريس.
عمل إلياس الفخفاخ عدة سنوات في شركة "توتال" النفطية في تونس ثم بولونيا، في سنة 2006 إلتحق بـ"كورتريل" المتخصص في قطع السيارات حتى ديسمبر/ كانون الأول 2011، عندما إنخرط في الحياة السياسية بعد أن التحق بحزب التكتل الديمقراطي مـن أجل العمل والحريات. تولى الفخفاخ حقيبة السياحة ثم المالية في حكومة حمادي الجبالي وفي مارس/ آذار 2013، تم تعيينه مجددا على رأس وزارة المالية في حكومة علي العريض.
كما ترشح للرئاسة في انتخابات 2019.
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