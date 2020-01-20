شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. قيس سعيد يكلف الياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

قالت الرئاسة التونسية اليوم الاثنين إن الرئيس قيس سعيد كلف وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة. ويبلغ الفخفاخ من العمر 49 عاما وهو قيادي بحزب التكتل وكان معارضا للرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به احتجاجات شعبية في 2011. وشغل الفخفاخ منصب وزير المالية عام 2012.

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