واشنطن بوست: مادورو يسعى لبلورة شكل جديد من العلاقات مع أميركا

بوجوتا ـ عواصم ـ د ب أ: يسعى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى إجراء مباحثات مباشرة مع الولايات المتحدة من أجل بلورة “شكل جديد من العلاقة” مع واشنطن، حسبما جاء في مقابلة أجرتها معه صحيفة واشنطن بوست الأميركية. ويبدو أن مادورو يتطلع إلى إنهاء الجمود السياسي في بلاده، إذ أن نحو 50 دولة من بينها الولايات المتحدة تعترف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا. وفي أوائل عام 2019، تذرع جوايدو بدستور فنزويلا ليعلن نفسه رئيسًا للكونجرس وأن الرئيس الفنزويلي مادورو غير شرعي. وتعزل العقوبات الأميركية اقتصاد فنزويلا الذي تأثر بشدة بسبب سنوات من سوء الإدارة والفساد. ويبدو مادورو متحمسًا مرة أخرى ليتمكن من تصدير نفط بلاده. وقال مادورو في مقابلة نادرة مع وسيلة إعلام أميركية إنه “إذا كان هناك احترام بين الحكومتين، بغض النظر عن حجم الولايات المتحدة، وإذا كان هناك حوار، وتبادل لمعلومات صادقة، حينئذ، تأكدوا أنكم تستطيعون خلق نوع جديد من العلاقة”. ونقلت الصحيفة عن مادورو قوله إن “علاقة قائمة على الاحترام والحوار، ستحقق وضعا الكل فيه فائز، وأن علاقة مواجهة ستتسبب في وضع الكل فيه خاسر. هذه هي الصيغة”.

وليس هناك أي مؤشر على أن الولايات المتحدة أو حلفاءها الرئيسيين، بما في ذلك الأوروبيون، على استعداد لتغيير موقفهم بأنه يتعين على مادورو التخلي عن منصب الرئاسة. ولطالما اتهم مادورو الولايات المتحدة بمحاولة الإطاحة به، بما في ذلك من خلال مخطط انقلاب داخلي.