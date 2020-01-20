من هو إلياس الفخفاخ رئيس وزراء تونس المكلف؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الرئاسة التونسية، اليوم الإثنين، إن الرئيس قيس سعيد كلف وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي هذا التكليف بعد فشل حكومة الحبيب الجملي المقترحة من حركة النهضة التونسية، من الحصول على ثقة البرلمان في الجلسة التي عقدت 10 يناير/كانون الثاني 2020، حيث صوّت ضدها 134 صوتاً مقابل 72 صوتاً مؤيداً فقط.

والتقى الرئيس التونسي، قبل الإعلان عن الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.