استخبارات إيران تهدد نجل معارض بارز دعا خامنئي للتنحي

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هشام رشادالثلاثاء 2020/1/21 12:46 ص بتوقيت أبوظبي
حسين كروبي نجل أبرز معارض إيراني - أرشيفية
كشف نجل المعارض الإيراني مهدي كروبي أن أجهزة أمنية تضغط على شقيقه المعتقل حاليا لانتزاع اعترافات كاذبة بعد القبض عليه منذ عدة أيام.
وأشار محمد كروبي في تغريدات عبر موقع "تويتر"، الإثنين، إلى أن شقيقه مهدي يتعرض لضغوط من جانب وزارة الاستخبارات الإيرانية وجهاز أمني آخر (غير معروف).
وجرى اعتقال حسين كروبي بعد يومين من دعوة والده، الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ 2011، للمرشد الإيراني للتنحي بسبب أسلوب معالجته لحادث إسقاط طائرة ركاب أوكرانية قرب مطار الخميني الدولي بطهران، 8 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأودعت السلطات الإيرانية حسين كروبي رهن زنزانة انفرادية داخل معتقل إيفين سيئ السمعة الواقع شمال العاصمة طهران.
ولفت محمد كروبي نجل المعارض الإيراني إلى أن قضية شقيقه أحيلت إلى الشعبة الرابعة داخل نيابة معتقل إيفين بسبب رسالة والده الأخيرة لخامنئي، وفق قوله.
واستنكر كروبي وضع والده رهن الإقامة الجبرية منذ قرابة عقد مضى بسبب مواقفه السياسية ورسائله إلى المرشد الإيراني وغيره، مردفا أن الانتقاد ليس جريمة تستدعى معها معاقبة الأقارب والمقربين. واعترض مهدي كروبي، في رسالته لخامنئي، على الخداع والإنكار بشأن حادث إسقاط مليشيا الحرس الثوري الإيراني الطائرة الأوكرانية من طراز بوينج 737 بصاروخ، قرب مطار الخميني الدولي بالعاصمة طهران.
ودعا كروبي خامنئي باعتباره أعلى مسؤول في هيكل النظام الإيراني إلى تحمل المسؤولية المباشرة عن حادث الطائرة المنكوبة، حسبما نقلت إذاعة "فردا" الناطقة بالفارسية من التشيك.
وتساءل المعارض الإيراني عن مدى معرفة المرشد علي خامنئي بتوقيت إسقاط الطائرة المنكوبة.
واستنكر مهدي كروبي عدم تدخله (خامنئي) لوقف خداع مسؤوليه للناس في إيران بعد المزاعم التي رددها مسؤولون حكوميون من قبيل أن الطائرة سقطت نتيجة خلل فني.
وحمل كروبي المرشد الإيراني المسؤولية عن عرقلة التحقيقات القضائية بحوادث اغتيالات لمعارضين في تسعينيات القرن الماضي، وقتل المحتجين في مظاهرات شعبية بأعوام 2009، و2017، و2019.
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