مقتل 7 أشخاص وإصابة 70 آخرين في انفجار قنبلة يدوية بالخرطوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقى شخص مجهول قنبلة يدوية، مساء الإثنين، في حفل زفاف بضاحية الحاج يوسف شرقي العاصمة السودانية الخرطوم، ما تسبب في سقوط 7 قتلى ونحو 70 مصاباً.

وقالت مصادر شرطية سودانية لـ"العين الإخبارية" إن الحادث وقع نتيجة إلقاء شخص مجهول قنبلة داخل منزل به حفل زفاف، ولم يتم التعرف على الدوافع، حيث لا تزال السلطات تتبع الجاني لتوقيفه.



وأكدت المصادر نقل جثمان المتوفين إلى المشرحة وإسعاف المصابين وغالبيتهم من النساء، بمستشفى "ألبان جديد" المجاور لتلقي العلاج.



وقال شهود إن عناصر الشرطة السودانية طوقت موقع الحادث، وساعدت على إسعاف الجرحى، وبدأت في تتبع الجاني لتوقيفه.