هل أسقط قرار سابق لخامنئي الطائرة الأوكرانية؟

قرار سابق بحرية إطلاق النار أصدره المرشد الإيراني علي خامنئي، خلال السنوات الماضية، أعطى بموجبه الضوء الأخضر للعسكريين داخل بلاده للتصرف طبقاً لظروفهم، قد يشير إلى مسؤولية هذا القرار عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.



وطالب معارضون إيرانيون مقيمون بأنحاء مختلفة داخل الولايات االمتحدة بمحاسبة نظام طهران دولياً، رداً على إسقاط طائرة أوكرانية كان على متنها 176 راكباً قرب مطار الخميني الدولي، 8 يناير/كانون الثاني الجاري.

واعتبرت رابطة الجمهوريين الإيرانيين (معارضة) بالعاصمة الأمريكية واشنطن، في بيان لها، الإثنين، أن حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة يشير إلى وجود خطأ هيكلي بالنظام الإيراني وليس ناجماً عن خطأ فردي.

وأعرب أعضاء الرابطة عن تضامنهم مع عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية من طراز (بوينج 737) التي كان أغلب ركابها إيرانيون، التي سقطت نتيجة إصابتها بصاروخين من دفاعات مليشيا الحرس الثوري الإيراني.

وأشار البيان إلى أن هناك تطوراً مهماً في الاحتجاجات الشعبية داخل إيران؛ حيث طالت شعارات المتظاهرين مرشد نظام ولاية الفقيه علي خامنئي، فضلاً عن الدعوة لمواجهة القمع الأمني وجهاً لوجه.

وأكدت رابطة الجمهوريين الإيرانيين في ختام بيانها أن هذه الكارثة المأساوية ليست خطأ بشرياً، ولكنها خطأ منهجي للنظام الاستبدادي والفاسد والفاشل الذي ارتكب جرائم كبرى خلال أربعة عقود من وجوده، حسبما أوردت النسخة الفارسية لشبكة دويتشه فيله الألمانية.

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وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني مجتبي ذو النور إن الطائرة الأوكرانية التي كانت في طريقها إلى كييف ربما أسقطت بسبب قرار يتيح لعناصر القوات المسلحة ومليشيا الحرس الثوري الإيراني حرية إطلاق النار دون انتظار أوامر من قادتهم.

يشار إلى أن قرار حرية إطلاق النار أصدره المرشد الإيراني علي خامنئي، خلال السنوات الماضية، حيث أعطى بموجبه الضوء الأخضر للعسكريين داخل بلاده التصرف طبقاً لظروفهم.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، الإثنين، عن ذو النور أن الطائرة الأوكرانية أسقطت بخطأ بشري وصفه بتصرف غير مسؤول من قبل العنصر المكلف بتشغيل المنظومة الصاروخية، وفق قوله.

وكانت أوكرانيا جددت، الأربعاء الماضي، طلبها للمرة الثانية من طهران بتسليمها الصندوقين الأسودين للطائرة التي أسقطتها وأودت بحياة 176 راكباً.

ورفضت السلطات الإيرانية أيضاً تسليم الصندوقين للولايات المتحدة الأمريكية.

وتحطمت الطائرة الأوكرانية من طراز بوينج 737، بعيد إقلاعها من طهران في 8 يناير/كانون الثاني الجاري، ما أسفر عن مقتل 176 شخصاً كانوا على متنها، غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين.

وأقرت طهران بأنها أسقطت الطائرة عن طريق الخطأ بصاروخ أطلقته قواتها أثناء إطلاق صواريخ على قواعد في العراق تستخدمها القوات الأمريكية.