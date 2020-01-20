شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طهران تكشف نوع الصواريخ التي اسقطت الطائرة الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020 نقلت وكالة انباء سبوتنيك الروسية، في نبأ عاجل لها نقل تصريح مسؤول بالحكومة الإيرانية، إعلانهم أن الطائرة الأوكرانية أصيبت بصاروخي TOR-M1 أطلقا باتجاهها من الشمال.





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