اوكرانيا: ايران التزمت بتعهداتها حول الطائرة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

أكد الرئيس الاوكراني، ان ايران عملت بما وعدت به بشأن التحقيق حول حادث الطائرة الاوكرانية المنكوبة.

واعلن مكتب الرئاسة الاوكرانية في بيان، ان الرئيس الاوكراني “فولودومير زيلينسكي” اعلن خلال استقباله وزير الطرق الايراني محمد اسلامي الذي يزور كييف بهدف التباحث حول حادث الطائرة الاوكرانية المنكوبة، ان ايران عملت بما وعدت به بشأن التحقيق حول أسباب وقوع هذه الحادثة وقال في هذا الاطار أنه تم انجاز جميع ما تم الحديث حوله مع الرئيس الايراني.

وأشار الى ان سماح ايران بوصول 45 مختصا اوكرانيا أتاح تحديد هوية الضحايا الأوكرانيين في هذا الحادث.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “فارس” عن مكتب الرئاسة الأوكرانية، أن الجانبين الأوكراني والإيراني وافقا على نقل جميع القطع المتبقية من الطائرة المنكوبة.

وجرى خلال الاجتماع بحث مسألة نقل أنظمة تسجيل معلومات الطائرة المنكوبة، وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا لديها القدرة والتكنولوجيا اللازمين لفك شفرة المعلومات في هذه الأنظمة.