أكد مندوب ​روسيا​ لدى ​منظمة حظر الأسلحة الكيميائية​، ​ألكسندر شولغين​، ان "​الولايات المتحدة الاميركية​، و​فرنسا​، و​بريطانيا​ يحاولون تشويه الحقائق فيما يتعلق بمزاعم الهجوم الكيميائي في دوما ب​ريف دمشق​ ب​سوريا​". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر شولغين: واشنطن وباريس ولندن يشهون حقائق مزاعم الهجوم الكيميائي بدوما بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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