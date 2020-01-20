قيس سعيد يعين إلياس الفخفاخ رئيسا للحكومة التونسية

ذكرت وسائل إعلام تونسية، إن الرئيس التونسي قيس سعيد عين وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ رئيساً للحكومة.
والفخفاخ هو مرشح عدد من الأحزاب من بينها ''تحيا تونس'' ويحظى بدعم التيار الديمقراطي.
ولرئيس الحكومة المكلف 30 يوما للإعلان عن تشكيلة حكومته حسب الفصل 89 من الدستور بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان.
وإلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلف من مواليد سنة 1972 في تونس، وحاصل على شهادة في الهندسة من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، وماجستير فـي الدراسات الهندسية المعمقة مـن مدرسة "INSA" بليون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "Essonne" بباريس.
عمل إلياس الفخفاخ عدة سنوات في شركة "توتال" النفطية في تونس ثم بولونيا، في سنة 2006 إلتحق بـ "كورتريل" المتخصص في قطع السيارات حتى كانون الأول 2011، عندما إنخرط في الحياة السياسية بعد أن التحق بحزب التكتل الديمقراطي مـن أجل العمل والحريات.
تولى الفخفاخ حقيبة السياحة ثم المالية في حكومة حمادي الجبالي وفي آذار 2013، تم تعيينه مجددا على رأس وزارة المالية في حكومة علي العريض.
كما ترشح للرئاسة في انتخابات 2019.
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