ماكرون وترامب يعلنان هدنة في نزاع الضريبة الرقمية

اعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إنه أجرى "مناقشة رائعة" مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ حول ضريبة رقمية تعتزم ​باريس​ فرضها، وإن البلدين سيعملان سويا لتفادي تصعيد في الرسوم الجمركية، حسب "​رويترز​".

وقررت ​فرنسا​ في تموز تطبيق ضريبة بنسبة ثلاثة في المئة على دخل الخدمات الرقمية الذي تحققه في فرنسا شركات تزيد إيراداتها عن 25 مليون يورو (28 مليون ​دولار​) في فرنسا و750 مليون يورو حول ​العالم​.

وهددت ​واشنطن​ بفرض ضرائب على منتجات فرنسية ردا على تلك ​الضريبة​.