ماكرون وترامب يعلنان هدنة في نزاع الضريبة الرقمية

اعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إنه أجرى "مناقشة رائعة" مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول ضريبة رقمية تعتزم باريس فرضها، وإن البلدين سيعملان سويا لتفادي تصعيد في الرسوم الجمركية، حسب "رويترز".
وقررت فرنسا في تموز تطبيق ضريبة بنسبة ثلاثة في المئة على دخل الخدمات الرقمية الذي تحققه في فرنسا شركات تزيد إيراداتها عن 25 مليون يورو (28 مليون دولار) في فرنسا و750 مليون يورو حول العالم.
وهددت واشنطن بفرض ضرائب على منتجات فرنسية ردا على تلك الضريبة.
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