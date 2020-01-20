اجتماع طارئ لمنظمة الصحة العالمية بسبب الفيروس الصيني القاتل

أعلنت "​منظمة الصحة العالمية​" في بيان لها، أنها "ستعقد اجتماعًا طارئًا للجنة الطوارئ يوم الأربعاء المقبل بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد في ​الصين​، لمعرفة ما إذا كان تفشي المرض هو حالة طارئة في مجال ​الصحة العامة​ على نطاق دولي".

وينتشر فيروس "كورونا" عبر العطس ولمس الشخص المصاب ويؤدي إلى إصابة الأشخاص ب​الإنفلونزا​ أو بعض ​الأمراض​ التنفسية.