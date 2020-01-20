اجتماع طارئ لمنظمة الصحة العالمية بسبب الفيروس الصيني القاتل

أعلنت "منظمة الصحة العالمية" في بيان لها، أنها "ستعقد اجتماعًا طارئًا للجنة الطوارئ يوم الأربعاء المقبل بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد في الصين، لمعرفة ما إذا كان تفشي المرض هو حالة طارئة في مجال الصحة العامة على نطاق دولي".
وينتشر فيروس "كورونا" عبر العطس ولمس الشخص المصاب ويؤدي إلى إصابة الأشخاص بالإنفلونزا أو بعض الأمراض التنفسية.
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