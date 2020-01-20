الطيران المدني الإيراني: صاروخان أطلقا نحو الطائرة الأوكرانية المنكوبة

أعلن ​تقرير​ ل​هيئة الطيران المدني​ الإيراني ان "​صاروخ​ين من نوع TOR-M1، أطلقا تجاه الطائرة الأوكرانية المنكوبة من الجهة الشمالية". يذكر ان هذه هي "المرة الأولى التي تتحدث بها ​طهران​ عن إصابة الطائرة بصاروخين، حيث أن الحديث كان يدور حول صاروخ واحد، وكان تسجيل لإحدى كاميرات المراقبة قد سجل إطلاق صاروخين اثنين".

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