ابو جوده: للتقيد بإرشادات قوى الامن وعدم سلوك الطرقات الجبلية المقفلة بالثلوج

تابع ​محافظ​ ​البقاع​ القاضي كمال ابو جوده، مع "كل من قائد منطقة البقاع في ​قوى الامن الداخلي​ العقيد ربيع مجاعص والمدير الاقليمي لمصلحة الأشغال في البقاع المهندس أحمد الحجار، ورئيس مركز البقاع الاقليمي في ​الدفاع المدني​ فايز الشقية مسألة المواطنين الذين تعرضوا لحادث سير على ​طريق ضهر البيدر​"، متمنياً على "المواطنين التقيد بإرشادات قوى الامن الداخلي وتعليماتهم وعدم سلوك ​الطرقات الجبلية​ المقفلة ب​الثلوج​، وبخاصة الفرعية والداخلية لأنها تعرض حياتهم وحياة عناصر الانقاذ ومواطنين آخرين للخطر"، شاكراً "قيادة قوى الامن الداخلي في البقاع و​وزارة الاشغال​ والدفاع المدني على تجاوبهم السريع لحل اي مسألة تتعلق بسلامة المواطنين، وبخاصة في الظروف المناخية الصعبة".

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