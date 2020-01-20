نتانياهو كولومبيا وهندوراس انضمتا لمكافحة الارهاب بعد تصنيف حزب الله منظمة إرهابية

عبر المتحدث باسم رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي للإعلام العربي أوفير جندلمان ، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "ترحيب رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ بقراري دولتي ​كولومبيا​ و​هندوراس​ بتصنيف "​حزب الله​" كمنظمة إرهابية"، مشيراً الى ان "نتانياهو اعتبر ان كولومبيا وهندوراس انضمتا اليوم إلى إسرائيل و​الولايات المتحدة​ في الكفاح ضد ​الإرهاب​ العالمي، وهذه خطوة هامة"، داعياً "دول أخرى للإنضمام إلى هذه الخطوة".

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