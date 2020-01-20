عبر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي أوفير جندلمان ، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "ترحيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بقراري دولتي كولومبيا وهندوراس بتصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية"، مشيراً الى ان "نتانياهو اعتبر ان كولومبيا وهندوراس انضمتا اليوم إلى إسرائيل والولايات المتحدة في الكفاح ضد الإرهاب العالمي، وهذه خطوة هامة"، داعياً "دول أخرى للإنضمام إلى هذه الخطوة".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو كولومبيا وهندوراس انضمتا لمكافحة الارهاب بعد تصنيف حزب الله منظمة إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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