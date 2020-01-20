معن حمية: ‏اعطينا دفعا ايجابيا قويا لتشكيل الحكومة بتزكية اسم النقيبة امل حداد

اشار عميد الاعلام في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ ​معن حمية​ الى اننا ‏اعطينا دفعا ايجابيا قويا لتشكيل ​الحكومة​ بتزكية اسم النقيبة امل حداد، وهو الاسم الذي طرحه رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​. اضاف حمية في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، "نؤكد على استمرار الدفع الايجابي من خلال التمسك بهذا الموقف وهذا الالتزام". ‎داعيا "للاسراع في ​تشكيل الحكومة​". إضغط للمزيد

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