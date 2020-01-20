النشرة: اطلاق قذائف ورشقات نارية في حورتعلا على خلفية اشكال بسبب ديون ربا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​، عن اطلاق ​قذائف صاروخية​ ورشقات نارية في ​بلدة حورتعلا​ على خلفية ​اشكال عائلي​. وفي التفاصيل، ذكر انه "عند ​الساعة​ الثامنة من مساء اليوم وفي بلدة حورتعلا حصل إشكال بين اللبناني "ح. م" ابن الشيخ "م. م" واللبناني "ا. م" الملقب بـ"بورو" تخلله ​اطلاق نار​ كثيف وقذائف صاروخية دون اصابة احد بأذى، وذلك على خلفية ديون ربا.

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