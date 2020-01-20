طريق ضهر البيدر مقطوعة حاليا امام جميع المركبات بسبب الثلوج

افادت غرفة التحكم المروري ان "طريق ضهر البيدر مقطوعة حاليا امام جميع المركبات بسبب تراكم طبقات الجليد والثلوج".
بدوره افاد مراسل "النشرة" في زحلة بان "الطريق الدولية في منطقة عاليه، بدءا من بلدة صوفر باتجاه ضهر البيدر سالكة فقط للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية، وكذلك طريق حمانا المديرج وطريق كفرسلوان ترشيش للسيارات المجهزة او ذات الدفع الرباعي".
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