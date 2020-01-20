طريق ضهر البيدر مقطوعة حاليا امام جميع المركبات بسبب الثلوج

افادت غرفة التحكم المروري ان "طريق ​ضهر البيدر​ مقطوعة حاليا امام جميع المركبات بسبب تراكم طبقات الجليد و​الثلوج​". بدوره افاد مراسل "النشرة" في زحلة بان "الطريق الدولية في منطقة ​عاليه​، بدءا من بلدة صوفر باتجاه ضهر البيدر سالكة فقط للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية، وكذلك طريق حمانا المديرج وطريق ​كفرسلوان​ ​ترشيش​ للسيارات المجهزة او ذات الدفع الرباعي".

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