كشفت أوساط رئيس تيار "​المردة​" النائب السابق ​سليمان فرنجية​ عبر "مستقبل ويب"، أن "فرنجية أبلغ رئيس ​الحكومة​ المُكلّف حسّان دياب، خلال إجتماعه معه اليوم، بمطلبه إسناد "المردة" حقيبتين وزاريتين لوزيرين ماروني وارتوذوكسي"، مشيرة الى انه "فضلاً عن إسناد حقيبة الأشغال لشخصية مارونية يسميها "المردة"، طالب فرنجية بحقيبة "العمل" أو "​البيئة​" للمرشح الارذوكسي، وان "هذه الصيغة يُفترض ان تسلك طريقها إلى التنفيذ بإعتبار انّ عدد أعضاء الحكومة العتيدة إرتفع مبدئياً إلى عشرين".

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كانت هذه تفاصيل خبر المردة للـ "مستقبل ويب": فرنجية طالب بوزاريتين لوزيرين ماروني وارتوذوكسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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