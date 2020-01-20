توقيف رامي قنبلة مسيلة للدموع قرب خيمة حراك النبطية

أقدم المدعو ع.م. ارناؤوط (19 عاما من النبطية) على رمي قنبلة مسيلة للدموع قرب خيمة حراك النبطية امام السراي الحكومي في النبطية، حيث كان يتواجد داخل الخيمة مجموعات شبابية، وعلى الفور أوقفت عناصر من مخابرات الجيش من مكتب النبطية ارناؤوط.
و أفيد ان ارناؤوط على خلاف حاليا مع حراك النبطية .
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