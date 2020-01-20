توقيف رامي قنبلة مسيلة للدموع قرب خيمة حراك النبطية

أقدم المدعو ع.م. ارناؤوط (19 عاما من ​النبطية​) على رمي ​قنبلة​ مسيلة للدموع قرب خيمة حراك النبطية امام ​السراي الحكومي​ في النبطية، حيث كان يتواجد داخل الخيمة مجموعات شبابية، وعلى الفور أوقفت عناصر من ​مخابرات الجيش​ من مكتب النبطية ارناؤوط.

و أفيد ان ارناؤوط على خلاف حاليا مع حراك النبطية .