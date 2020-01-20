كنعان: الحكومة يجب ان لا تتأخّر وستكون من عشرين وزيراً

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ الى ان "التفاهم بين ​التيار الوطني الحر​ و​القوات اللبنانية​ انهى الانقسام العامودي بين المسيحيين ووضع حداً للتهميش في النظام، واعاد للكتل ​المسيحية​ موقعها ضمن الشراكة الاسلامية المسيحية والتعاون مستمر اليوم على صعيد عمل ​المجلس النيابي​ في ملفات نعتبرها استراتيجية على رغم الخلاف في امور أخرى". ولفت في حديث تلفزيوني، الى ان الخلاف اليوم بين التيار والقوات سياسي، والالتقاء على قواسم مشتركة ممكن مجدداً في ​المستقبل​، والمهم ان التقاتل بين المسيحيين لن يحصل بعد اليوم.

واشار كنعان الى ان عدونا ​اسرائيل​ وما عداها نطمح الى أفضل العلاقات مع كل الدول ونمد اليد للجميع للحفاظ على مصلحة بلدنا، اضاف "لسنا تبعيين لأحد ولا نعادي بالمطلق لا ​اميركا​ ولا ​ايران​ ولا ​السعودية​ ولا ​سوريا​، ولكننا نقاوم من يحاول فرض سياسته علينا ونبقى في كل الأحوال ابعاداً لبنانية في الخارج لا أبعاد خارجية في لبنان".

اضاف كنعان "لدي معلومات معطوفة على تحليل تشير الى أن ​الحكومة​ يجب ان لا تتأخّر وستكون من عشرين وزيراً، والسؤال الذي يجب ان يطرح ما هو مشروع الحكومة؟ وماذا ستحقق في الكهرباء والودائع المصرفية والملفات الاساسية بمعزل عمن ستضم من اسماء، فالاهم تركيب المشروع لتركب على اساسه الاسماء".

وذكر بأن "الحراك انطلق من وجع الناس وكسر محرمات وحمل ملفات سبق وطرحناها منذ العام 2010 في لجنة المال، وقد حان الوقت بفضل هذه الدينامية لوضع الآليات التنفيذية لها، والمطلوب الالتقاء على فكرة الانقاذ وان يجمتع الوزراء الجدد على رؤية انقاذية".