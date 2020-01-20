نتانياهو يرحب بقيام كولومبيا وهندوراس بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية

رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين ​نتنياهو​ بقيام ​كولومبيا​ و​هندوراس​ بتصنيف ​حزب الله​ منظمة إرهابية. وقال في تصريح له، كولومبيا وهندوراس انضمتا اليوم إلى ​إسرائيل​ و​الولايات المتحدة​ في كفاحنا ضد ​الإرهاب​ العالمي. هذه هي خطوة هامة وأدعو دولا أخرى إلى الانضمام إلى هذه الخطوة. إضغط للمزيد

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