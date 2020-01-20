جميل السيد: إذا صدَقَتْ النوايا حسبما تجري الأمور فربّما سيكون قريباً نهاية المخاض الحكومي

اشار النائب ​جميل السيد​ الى انه ما جرى في اليومين الماضيين من مواجهات في ​بيروت​ ربما دفع الجميع إلى إعادة حساباتهم، البلد يتلاشى ويتفتّت وبحاجة لِلَمْلمة، والإنتظار عدُوّ الجميع.

اضاف السيد في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "إذا صدَقَتْ النوايا حسبما تجري الأمور، فربّما سيكون قريباً نهاية المخاض الحكومي، خيْرٌ أنْ تأتي مُتأخِّراً مِنْ أنْ لا تأتي أبَداً".