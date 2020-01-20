اشار النائب جميل السيد الى انه ما جرى في اليومين الماضيين من مواجهات في بيروت ربما دفع الجميع إلى إعادة حساباتهم، البلد يتلاشى ويتفتّت وبحاجة لِلَمْلمة، والإنتظار عدُوّ الجميع.
اضاف السيد في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "إذا صدَقَتْ النوايا حسبما تجري الأمور، فربّما سيكون قريباً نهاية المخاض الحكومي، خيْرٌ أنْ تأتي مُتأخِّراً مِنْ أنْ لا تأتي أبَداً".
كانت هذه تفاصيل خبر جميل السيد: إذا صدَقَتْ النوايا حسبما تجري الأمور فربّما سيكون قريباً نهاية المخاض الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.