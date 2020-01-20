شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بالعلوم السياسية: القمة البريطانية الأفريقية الأولى من نوعها فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود زكريا، أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن القمة البريطانية الأفريقية هى القمة الأولى من نوعها التى تربط بريطانيا وهى قوة استعمارية سابقة بالقارة الأفريقية، حيث لم يسبق للندن أن تجرى قمة من هذا النوع، ولكن خلال السنوات الماضية وبالتحديد منذ بداية عام 2017 وجدنا اهتمام دولى غير مسبوق بتعزيز الاستثمارات فى القارة الأفريقية، وشهدنا قمة للولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا، وكذلك قمة للاتحاد الأوروبى وأفريقيا، كما شاهدنا قمم لألمانيا وأفريقيا وقمة لروسيا وأفريقيا مؤخرا فى منتجع سوشتى فى أكتوبر عام 2019.

وقال أستاذ العلوم السياسية، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن السياق الدولى ينشط ويفعل للاتفاقيات بعقد استثمارات داخل القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن هناك عوامل عديدة تشجع القوى الدولية للاستثمار فى أفريقيا على رأسها الموارد البشرية، حيث تضم القارة حوالى مليار و200 مليون نسمة وهو تعداد السكان الحالى للقارة الأفريقية، ومن المتوقع أن يصل إلى الضعف بحلول عام 2050 أى حوالى 2 مليار و500 مليون نسمة.

ولفت أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، إلى أن هناك قاعدة كبيرة من سوق المستهلكين فى أفريقيا تشجع بريطانيا على الاستثمار داخل القارة السمراء، بجانب إعلان القارة الأفريقية دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ.

وفى وقت سابق أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حرص بلاده على الشراكة والتعاون مع دول القارة الأفريقية، موضحاً أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها المملكة المتحدة بالاجتماع مع الدول الأفريقية.

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وأشار "جونسون"، في كلمته بالقمة البريطانية الأفريقية المنعقدة في لندن، إلى أنه قد حان الوقت للعمل والشراكة والاستثمار مع أفريقيا، حيث إنه خلال توليه وزارة الخارجية قام بزيارات عديدة للدول الأفريقية، ولمس الحب من أفريقا تجاه المملكة المتحدة.

وأوضح "جونسون" أن بريطانيا ليست مجرد شريكاً لليوم فقط بالنسبة للدول الأفريقية، ولكن للغد والمستقبل والعقود القادمة، كاشفاً عن أنه خلال عام 2020 ستقوم بريطانيا بتحقيق الطموحات الخاصة بالنمو الاقتصادي، مؤكدا أنه في حال رغبت الدول الأفريقية في الاستثمار فلتتقدم للعمل مع المملكة والشركات البريطانية في كافة المجالات.

وأكد "جونسون" أن من أهداف المملكة المتحدة رفع معدلات الاستثمار في مجال التعليم والجامعات، "حيث لدينا أكبر إمبراطورية في التعليم الجامعي ونسعى لنقل خبراتنا لأفريقيا".