محافظ القليوبية يأمر بالتحقيق في اتهامات بتوريد أغذية لـ"مستشفيات مغلقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أحال محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، اليوم الإثنين، واقعة اتهام مديرية الصحة في المحافظة بالتعاقد على توريد أغذية لمستشفيات مغلقة ومهجورة، إلى التفتيش المالي والإداري لكشف مدى صحتها.

وكان مستخدمون لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولوا منشورات تتهم مديرية الصحة في القليوبية بالتعاقد على توريد أغذية لمستشفيات مغلقة ومهجورة، بقيمة 27 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه فور ورود تلك المنشورات إلى مكتبه أمر بالتحقيق فيها وكشف حقيقتها، مشددًا على أنه لا يقبل بأي تلاعب أو فساد داخل أي مؤسسة حكومية بالمحافظة، وأنه فور صدور نتيجة التحقيق سيتخذ الإجراء اللازم وفقًا للقانون، مؤكدًا أن نتائج التحقيق ستعلن مباشرة مباشرة على الرأي العام فور ورودها. ​