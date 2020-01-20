وزير الكهرباء يتفقد محطة محولات العاصمة الإدارية SS2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أجرى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، اليوم، زيارة لمحطة محولات العاصمة الإدارية SS2 220/22 كيلو فوات بعد وضع الجهد عليها، وفقا لما أعلنته منذ يومين مجموعة شركات مدكور القائمة على تنفيذها.

وتعتبر هذه المحطة واحدة من محطتي محولات تقوم بتغذية العاصمة الإدارية الجديدة، نفذتهما مجموعة شركات مدكور هما: محطة محولات SS3 جهد 220/22/22 ك.ف، التي قامت بوضع الجهد عليها بداية هذا العام، بالإضافة لمحطة محولات SS2 جهد 220/22/22 ك.ف التي تم وضع الجهد عليها يوم الجمعة الماضي.

ونفذت مجموعة مدكور، المحطتين على طراز معماري فريد يتم تنفيذه لأول مرة في مجال محطات الكهرباء سحتى تتناسب مع الطابع الحديث للعاصمة الادارية الجديدة ومبانيها وذلك من خلال التنسيق والدعم الغير محدود من وزير وقيادات وزارة الكهرباء والطاقة والهيئة الهندسية والشركة المصرية لنقل الكهرباء ومن المسئولين في شركة العاصمة الإدارية حتى يتم إخراج المحتطتين بهذا الشكل المتميز وفي وقت قصير حتى تتناسب مع خطة إنشاء العاصمة الجديدة.

وتعذي المحطتان جميع أنحاء العاصمة الجديدة وأحياءها ومبانيها الإدارية والتجارية، وبعد الانتهاء من وضع الجهد عليهم من المرتقب أن تساهم في سرعة إنجاز وتشغيل المشاريع التى يتم تنفيذها حاليا بوتيرة أسرع.