500 مصاب في مواجهات دامية بلبنان

ترأس الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، اجتماعا ضمّ كبار مسؤولي الأمن بعد مواجهات غير مسبوقة شهدها الأسبوع الماضي بين عناصر الأمن ومتظاهرين في العاصمة وأسفرت عن إصابة أكثر من 500 شخص بجروح. وشهدت عطلة نهاية الأسبوع المواجهات الأعنف، واستخدمت قوى مكافحة الشغب الرصاص المطاطي وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة والمفرقعات النارية في محيط مقر مجلس النواب في وسط بيروت.

أصيب خلال يومين 546 شخصاً على الأقل من متظاهرين ومدنيين، بينهم 377، السبت وحده الذي استمرت خلاله المواجهات ساعات طويلة، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس من الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني.

وإزاء التطورات في الشارع، ترأس عون، بعد ظهر الإثنين، «اجتماعًا أمنيًا»، بحضور وزيري الدفاع والداخلية بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية، وفق حساب الرئاسة على موقع «تويتر».

وأفاد مصدر حكومي أن المجتمعين تحدثوا عن «وجود مندسين في صفوف المتظاهرين يلجؤون إلى أعمال شغب والاعتداء على القوى الأمنية». وبحث المجتمعون إجراءات أمنية سيتم اتخاذها لـ»حماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة وردع المجموعات التخريبية»، وفق المصدر الذي لم يحدد ما هي هذه الإجراءات.