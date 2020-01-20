500 مصاب في مواجهات دامية بلبنان

أصيب خلال يومين 546 شخصاً على الأقل من متظاهرين ومدنيين، بينهم 377، السبت وحده الذي استمرت خلاله المواجهات ساعات طويلة، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس من الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني.
وإزاء التطورات في الشارع، ترأس عون، بعد ظهر الإثنين، «اجتماعًا أمنيًا»، بحضور وزيري الدفاع والداخلية بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية، وفق حساب الرئاسة على موقع «تويتر».
وأفاد مصدر حكومي أن المجتمعين تحدثوا عن «وجود مندسين في صفوف المتظاهرين يلجؤون إلى أعمال شغب والاعتداء على القوى الأمنية». وبحث المجتمعون إجراءات أمنية سيتم اتخاذها لـ»حماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة وردع المجموعات التخريبية»، وفق المصدر الذي لم يحدد ما هي هذه الإجراءات.
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