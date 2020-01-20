تنديد سعودي ودولي بجريمة الانقلابيين في مأرب

تتواصل الإدانات الدولية للجريمة البشعة التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، وذلك بعد استهداف أحد المساجد في محافظة مأرب. وارتفعت حصيلة الهجوم بصاروخ الذي استهدف، مساء السبت، معسكرا للجيش اليمني في مأرب ونسب إلى المتمردين الحوثيين إلى 116 قتيلا، حسبما أعلنت، مصادر طبية وعسكرية. وقالت المصادر: إن بعض الجنود الذين أصيبوا في الاستهداف الإرهابي توفوا متأثرين بجروحهم.

استباحة دماء اليمنيين

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن استنكارها الشديد للاعتداء الإرهابي الآثم الذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى. أكدت الوزارة أن هذا الهجوم الإرهابي الذي لم يراع إلا ولا ذمة في استهداف دور العبادة واستباحة دماء اليمنيين، يعكس استهانة تلك الميليشيا الإرهابية بالمقدسات واسترخاصها الدم اليمني. وجددت الخارجية السعودية التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب اليمن إنسانا وأرضا، عادةً هذه الأعمال الإرهابية البشعة تقويضًا متعمدًا لمسار الحل السياسي. أعربت الإمارات العربية المتحدة «عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف». كما أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس: «رفضها التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع الجمهورية اليمنية الشقيقة في هذا المُصاب الأليم».

تقويض حالة الهدوء

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في القاهرة، دان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط في بيان الهجوم، معتبرا أنه «يشير مُجدداً إلى محاولة أطراف خارجية تسخين الجبهة اليمنية لحرف الأنظار عما تواجهه من مشكلات وتحديات داخلية». أضاف أن هذا «الهجوم هدفه تقويض حالة الهدوء النسبي التي سادت خلال الفترة الماضية على الساحة اليمنية، ومن ثمَّ تعطيل أي تحركات جدية نحو الحل السلمي، والاتجاه بدلاً من ذلك إلى التصعيد الذي لا يخدم سوى أجندات قوى إقليمية تسعى لاستخدام الحوثيين كمخلب قط».

تهديد سلام اليمن

أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الإرهابي الذي نفذه الحوثيون في مأرب اليمنية. وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل: إن الهجوم يهدد استمرار التصعيد العسكري ويقوّض العملية التي تقودها الأمم المتحدة في البلاد، ويجب على جميع الأطراف التحلي بضبط النفس والمشاركة البناءة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإنهاء النزاع. أوضح البيان أن لدى اليمن فرصة لتحقيق السلام الذي يجب ألا يضيع، وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الأمم المتحدة في تحقيق ذلك بكل الأدوات المتاحة له. من جانبه، أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيا الحوثي الانقلابية، مبينا أن هذه الجريمة البشعة تُنافي كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، بسفك الدماء المعصومة، وانتهاك حرمة بيوت الله، وترويع المصلين الآمنين. طالب رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لمحاسبة ميليشيا الحوثي الانقلابية على هذه الجريمة النكراء وغير الإنسانية التي كشفت الوجه الإجرامي لها.