«اللوردات» البريطاني يعدل قانونا اقترحته الحكومة بخصوص بريكست

صوت مجلس اللوردات البريطاني، اليوم الاثنين، على تعديل قانون قدمته الحكومة بخصوص الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ووافق أعضاء مجلس اللوردات بأغلبية 270 صوتاً مقابل 229 صوتاً على تعديل اقترحه حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للاتحاد الأوروبي يعطي مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا حقاً تلقائياً للبقاء بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي بدلاً من تقديمهم طلباً للحكومة، كما كان ينص عليه المشروع الذي أرسلته حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وهذه أول مرة، منذ الانتخابات التي جرت في ديسمبر الماضي، يرفض فيها البرلمان مقترحاً مقدماً من قبل جونسون الذي حقق حزبه المحافظ فوزاً ساحقاً في مجلس النواب.

وحصل حزب المحافظين، بزعامة جونسون، على أغلبية كبيرة في مجلس العموم خلال الانتخابات التي جرت في 12 ديسمبر. ووافق النواب، هناك، بسرعة في وقت سابق من الشهر الجاري على القانون اللازم للتصديق على اتفاقه مع بروكسل للخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويعرض مشروع القانون حاليا على مجلس اللوردات حيث لا توجد أغلبية للحكومة. ورغم أنه من غير المتوقع أن يرفض مجلس اللوردات إجازة مشروع القانون، فإنه يسعى لإدخال تغييرات عليه.