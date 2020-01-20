فرنسا تعتقل سبعة أشخاص للاشتباه بتخطيط عمل إرهابي

اعتقلت قوات الأمن الفرنسية، اليوم الاثنين، سبعة رجال يعتقد أنهم كانوا يخططون لارتكاب عمل إرهابي في فرنسا.

كما ذكرت مصادر مقربة من الملف أن المعتقلين كانوا يخططون للفرار بعد ارتكاب مخططهم والتوجه إلى العراق وسوريا للالتحاق بمنظمات إرهابية هناك.

وقبضت عناصر وكالة الاستخبارات الداخلية على السبعة في مدينة «بريست» الساحلية الغربية ومنطقة «فينيستير» القريبة.

وكان عدد من الموقوفين على قائمة الأشخاص الذين يشكلون خطراً أمنياً بسبب علاقاتهم بمتطرفين، بحسب أحد المصادر.

وستتواصل التحقيقات لتحديد مدى تقدم خطط المشتبه بهم لارتكاب اعتداء والفرار إلى الشرق الأوسط.

وفرنسا في حالة تأهب منذ بدأت موجة الهجمات الإرهابية في عام 2015 وأدت إلى مقتل أكثر من 250 شخصا.

وقال مسؤولون أمنيون فرنسيون إن التهديدات بوقوع هجمات إرهابية أخرى ما تزال ماثلة بشدة.

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