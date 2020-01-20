هندوراس تصنّف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية

قال نائب وزير الأمن في هندوراس، اليوم الاثنين، إن حكومة بلاده صنفت رسمياً جماعة حزب الله اللبنانية، منظمة إرهابية.

بذلك، تصبح هندوراس آخر دولة تصنّف حزب الله منظمة إرهابية.

يأتي هذا التصنيف بعد أن أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، قبل ثلاثة أيام، أنها صنّفت منظمة «حزب الله» اللبناني بجميع أجنحتها جماعة إرهابية بناء على قواعد مكافحة الإرهاب.

وقررت الوزارة تجميد أصول الجماعة في المملكة المتحدة، بالاستناد إلى مقتضيات تجميد الأصول في قانون مكافحة الإرهاب البريطاني.

وكانت الحكومة البريطانية في السابق، تدرج الجناح العسكري فقط لـ«حزب الله»، كمنظمة إرهابية.

لكنها أدرجت الحزب بكامل أجنحته بعد أن صنفته الحكومة «منظمة إرهابية» في مارس الماضي بسبب «محاولاته زعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط»، بحسب قرار لوزارة الخزانة.

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