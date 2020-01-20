محامو ترامب يدعون مجلس الشيوخ الى تبرئته "فورا" ويعتبرون المحاكمة "إهانة"

دعا محامو الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين مجلس الشيوخ المكلف محاكمته سعيا الى عزله، الى تبرئته "فورا".



وكتب المحامون في مذكرة من 110 صفحات سلمت الاثنين للكونغرس أن هذه المحاكمة التي تبدأ فعليا الثلاثاء تشكل "انحرافا خطيرا للدستور"، معتبرين أن "على مجلس الشيوخ أن يرفض القرار الاتهامي ويبرىء الرئيس فورا".



وردا على سؤال عن الاستراتيجية التي سينتهجها الفريق لضمان هذه التبرئة السريعة، رفضت مصادر قريبة منه الخوض في التفاصيل.



وقال احد هذه المصادر "نحاول الاثبات ان هذه التهم لا اساس لها في شكل واضح، ما يعني ان لا حاجة حتى الى المضي قدما، يمكن رفض (التهم) منذ البداية"، منددا بعملية "غير شرعية منذ البدء".



واضاف ان "الرئيس لم يرتكب اي فعل سيء"، معتبرا ان اي شاهد تم الاستماع اليه خلال التحقيق الذي اجراه مجلس النواب لم يؤكد الاتهامات المباشرة بحق ترامب.



وجاء في ملخص تنفيذي لإفادة ترامب قبل محاكمته الذي نشر يوم الاثنين "ينبغي أن يسارع مجلس الشيوخ لرفض هاتين التهمتين الباطلتين وتبرئة الرئيس".



كما وصف الملخص التهمتين بأنهما "إهانة للدستور ومؤسساتنا الديمقراطية" وقال إن تهمة تعطيل عمل الكونجرس "سخيفة وخطيرة".



ويتهم ترامب بانه طلب من اوكرانيا التحقيق في شأن جو بايدن، المرشح الديموقراطي الاوفر حظا لمنافسته في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الرئاسية، وانه ضغط على كييف مشترطا البدء بهذا التحقيق للإفراج عن مساعدة عسكرية حيوية لكييف.



ولهذا السبب، اتهمه مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون في كانون الاول/ديسمبر باستغلال السلطة واعاقة عمل الكونغرس، آخذا عليه عدم التعاون مع التحقيق البرلماني بهدف "عزله".



لكن الجمهوريين الذين لهم الغالبية في مجلس الشيوخ يدعمون الرئيس ويضمنون له تاليا البراءة.