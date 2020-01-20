كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على هامش منتدى دافوس.. ترامب يعتزم الاجتماع بهؤلاء القادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف البيت الأبيض، مساء اليوم الإثنين، عن "اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعقد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف زعماء العالم، عندما يتوجه إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية خلال هذا الأسبوع".

ومن بين القادة الذين سيجتمع الرئيس الأمريكي بهم، الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ورئيس الاتحاد السويسري سيمونيتا سوماروغا، إلى جانب رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.

وعتزم الرئيس الأمريكي أيضًا الاجتماع برئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فون دير لين، وكذلك مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، وذلك بحسب البيان الصادر من البيت الأبيض.

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وتنطلق فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2020" غدًا الثلاثاء في المدينة السويسرية، وتمتد حتى الرابع والعشرين من يناير الجاري، بحضور عشرات من زعماء الدول، إلى جانب مئات الخبراء ورجال الأعمال وممثلي الشركات.