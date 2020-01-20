كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو: جهاز "الشاباك" ينقذ حياة مئات الإسرائيليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ادعى جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، مساء اليوم الإثنين، أنه أحبط عشرات العمليات الإرهابية ضد إسرائيل ومواطنيها خلال عام 2019، وذلك دفع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، للقول: إن "ذلك أدى إلى ارتفاع عدد السياح في السنوات الأخيرة بنسبة 50%".

ونقلت قناة "أي نيوز 24" العبرية، تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" نداف أرجمان، في حفل توزيع الجوائز للعمليات الرائدة داخل جهاز الأمن العام.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي: أنه "تم إنقاذ حياة مئات الإسرائيليين بفضل جهاز الشاباك، ما أدى الى ارتفاع عدد السياح القادمين إلى البلاد في السنوات الأخيرة بنسبة 50%، وفي نهاية المطاف، فإن الهدف الكبير هو التغلب على التهديد الإيراني، الذي يتفرع إلى تهديد تقليدي، ونووي، وإرهابي".

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وأضاف: "يجب التغلب عليه كما تغلبنا على التهديد الكبير لمد العروبية، ويمكننا أن نفعل ذلك، ولقد أثبتنا ذلك، ويجب أن يكون تصميمنا على الكفاح من أجل مستقبلنا وهزيمة أعدائنا أقوى بكثير من عزمهم".

وتابع نتنياهو، قائلاً: "يمكنني عد الدول التي لا ترغب في التعاون معنا على أصابع اليد الواحدة، نحن على اتصال مع دول مختلفة لم نكن نحلم أبدًا بالتعاون معها، لكن العديد منها اليوم ترغب بذلك، الجميع يريد التعاون مع المخابرات الإسرائيلية، نحن في ازدهار سياسي واقتصادي وعملاني وعسكري غير مسبوق".

ومن جانبه قال رئيس "الشاباك" نداف أرجمان: "العام الماضي كان عاما مليئا بالتحديات الأمنية في جميع المجالات التي نعمل فيها، ولقد أحبطنا أكثر من 560 هجومًا كبيرًا، بما في ذلك 10 هجمات انتحارية و4 هجمات اختطاف وأكثر من 300 هجوم إطلاق نار".