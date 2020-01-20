موسكو تبحث مع أنقرة الوضع في سوريا وليبيا

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أجرى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية مع نظيره التركي خلوصي أكار، وبحثا خلال هذه المكالمة "الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على سوريا وليبيا"، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة الروسية في بيان: "جرت مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي ووزير الدفاع التركي"، لافتة إلى أن الطرفين بحثا الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على سوريا وليبيا.