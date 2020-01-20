كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان الليبي: نجاح مؤتمر برلين مرتبط بتنفيذ توصياته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي يوسف العقوري، مساء اليوم الإثنين، بأن "نجاح مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية مرتبط بتنفيذ توصياته"، لافتاً إلى أن "البلمان الليبي لم يشكل حتى الآن لجانه، التي ستعمل على تنفيذ التوصيات".

وأضاف يوسف العقوري: إن "العامل الأساسي والأهم في نجاح مؤتمر برلين سيكون متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر، من خلال لجان المتابعة في جميع المسارات، ويتطلب ذلك إعداد دقيقًا لها يضمن أداءها للمهام الموكلة لها، وأبرزها إخراج المجموعات المسلحة من العاصمة الليبية طرابلس".

ولفت إلى أنه "لم يتم تشكيل أي لجنة وسيكون ذلك محل تشاور في مجلس النواب، وبالنسبة للترتيبات اللاحقة يحرص على متابعتها من خلال فريق قانوني وسياسي وأمني؛ لضمان تحقيقه للأهداف الموكلة إليها".

وعلق العقوري، حول تبعات عدم توقيع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر على اتفاق وقف إطلاق النار، قائلاً: إن "قواتنا المسلحة تحركت بأمر مجلس النواب لاسترجاع العاصمة من الجماعات الإرهابية والمجموعات المسلحة، التي تسيطر على مؤسسات الدولة بها، والتي أصبحت حكومة الوفاق نفسها رهينة لها".

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وتشهد ليبيا، منذ شهر أبريل من العام الماضي، مواجهات بين قوات حكومة الوفاق المتمركزة في طرابلس غربي البلاد، والجيش الوطني المدعوم من البرلمان في الشرق، والذي يسعى لتحرير العاصمة مما يصفها بــ "العناصر الإرهابية".

وأوضح العقوري: أنه "من المهم جدا الاتفاق على جداول زمنية واضحة لتنفيذ بنود المؤتمر والاتفاق على عقوبات لمن يتجاوزها ووضع ضمانات دوليـــة كافية لتنفيذها، وإن ذلك يكون بقرار يصدر من مجلس الأمن الدولي حتى لا يكون الاتفاق مخرجاً للمجموعات المسلحة؛ لتستمر في تواجدها بطرابلس".

واستضافت العاصمة الألمانية (برلين)، يوم أمس الأحد، مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية بمشاركة قادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات، والجزائر، والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.