كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي يقدم أول دفاع تفصيلي قبل بدء محاكمته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، "أول دفاع شامل قبل بدء محاكمته في مجلس الشيوخ الأمريكي، بعد رفضه التعاون في تحقيق المساءلة، الذي قاده الحزب الديمقراطي في البرلمان".

ويعتبر الرئيس دونالد ترامب، رابع رئيس أمريكي يواجه احتمال العزل من خلال المساءلة، ويتعين عليه تقديم دفاعه المكتوب قبيل الموعد المحدد.

ويواجه الرئيس الأمريكي اتهامًا بإساءة استغلال سلطات منصبه، بمطالبته أوكرانيا بالتحقيق بشأن منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن، كما يواجه الاتهام بعرقلة تحقيق في الكونجرس بشأن سلوكه.

وأوضح مسؤولون كبار في الإدارة: أن "الوثيقة التي سيقدمها ترامب، الإثنين، ستشمل دفاعا أكثر تفصيلا وقوة في الدفع ببراءة ترامب من الاتهامات وبأنه لا ينبغي عزله من منصبه مثلما يطالب الديمقراطيون.

Advertisements

وعلى الرغم من أن عزل ترامب في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية "مستبعد بشدة"، ينبغي على الرئيس أن يدحض اتهامات الديمقراطيين التي وصفها بأنها حملة اضطهاد.

ويتعين على الرئيس الأمريكي أن يحد من الضرر السياسي لمسعاه للفوز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات التي تجرى في نوفمبر.

وقال فريق ترامب القانوني: إن "الرئيس تصرف ضمن صلاحياته الدستورية بالضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العام الماضي؛ للتحقيق بشأن بايدن وابنه هانتر ضمن ما يقول ترامب إنها حملة لمكافحة الفساد".

وينفي بايدن وابنه ارتكاب أي مخالفات، وواجهت مزاعم ترامب انتقادات واسعة النطاق، ويقول الديمقراطيون: إن "ترامب أساء استغلال سلطته بتعليق مساعدة عسكرية أمريكية لأوكرانيا في إطار حملة ضغط، وعرقل عمل الكونجرس برفضه تسليم وثائق ومنعه مسؤولي الإدارة الأمريكية من الشهادة، حتى عندما استدعاهم محققو مجلس النواب".

ويوضح فريق ترامب القانوني: أنه "يتمتع بالحماية بموجب مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور الأمريكي".