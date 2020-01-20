ينتظر المتأهل من مباراة آسفي والاتحاد.. الشباب السعودي يبلغ نصف نهائي كأس محمد السادس

حجز نادي الشباب السعودي، بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعدما جدد فوزه اليوم الاثنين، على مضيفه الشرطة العراقي، بهدف دون رد، برسم إياب دور الربع، علما أن لقاء الذهاب انتهى بسداسية نظيفة لصالح الشباب.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب الملك عبد الله الثاني، بالعاصمة الأردنية عمان، وقادها الحكم الكويتي عمار أشكناني إلى التعادل دون أهداف.

وظل البياض مسيطرا على نتيجة المواجهة خلال جولتها الثانية، قبل أن يحرز الأرجنتيني كريستيان غوانكا هدف الفوز للشباب في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء الأصلي، مع العلم أن الشرطة لعب منذ الدقيقة 48 بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه سعد عبد الأمير.

ويضرب الشباب موعدا في المربع الذهبي مع المتأهل من لقاء أولمبيك آسفي ضد اتحاد جدة السعودي، الذي سيقام يوم 15 فبراير القادم، على أرضية ملعب المسيرة بآسفي، علما أن مباراة الذهاب انتهت الأربعاء الماضي، بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.