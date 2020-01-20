ياسمرايز: ماشي غير أجي وقلد لمجرد! – فيديو

قال المغني “ياسمرايز” إنه لم يقصد تقليد الفنان سعد لمجرد في أغنيته الأولى، التي أصدرها حديثا، غير أن الناس وجدوا قواسم مشتركة بينهما، وهو أمر يرحب به، وعلق عليه: “ماشي غير أجي وقلد لمجرد”.

وتحدث “ياسمرايز” لـ”اليوم24″ عن دخوله ميدان الغناء بكليب “طيارة”، بعد شهرته في مجال التنويم المغناطيسي، مشيرا إلى أنه يرى في نفسه مواصفات مغن، وذلك ما دفعه إلى دخول ميدان فني جديد.

وعن الشهرة، قال “ياسمرايز” إنها سيف ذو حدين، إذ إنها من الممكن أن تخلق مشاكل، كما هو حاصل، حاليا، في الساحة الفنية.

ولم يستبعد “ياسمرايز” أن يحيي حفلا، يجمع فيه بين التنويم المغناطيسي، والغناء، معلنا نيته في إصدار أعمال جديدة، والاستمرار بعد النجاح، الذي لم يكن يتوقعه لعمله الفني، حسب تعبيره.